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Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
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23:35 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/yakhta-2011476423.html
Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ
Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ
Британское агентство морской безопасности и береговой охраны ожидает, что затонувшую на Сицилии летом 2024 года яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:35:00+03:00
2025-04-15T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Британское агентство морской безопасности и береговой охраны ожидает, что затонувшую на Сицилии летом 2024 года яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае, сообщает газета Mirror со ссылкой на старшего следователя агентства Марка Кэма. "На определенном этапе мы собираемся осмотреть судно. Работы по подъему уже начинаются, и мы ожидаем, что в какое-то время в мае этого года оно (судно) будет доставлено на берег. На данном этапе нам хотелось бы думать, что мы сможем провести некоторые из этих обследований в течение нескольких месяцев", - цитирует издание Кэма, выступавшего в коронерском суде Ипсвича. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром 19 августа. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего, судового кока, было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине. Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди семерых погибших оказался миллионер и IT-предприниматель, владелец судна Майк Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html
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в мире, сицилия, великобритания, италия
В мире, Сицилия, Великобритания, Италия
Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ

Mirror: затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае

© AP Photo / Salvatore CavalliОперация по спасению пострадавших в крушении яхты Bayesian близ Сицилии
Операция по спасению пострадавших в крушении яхты Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Операция по спасению пострадавших в крушении яхты Bayesian близ Сицилии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Британское агентство морской безопасности и береговой охраны ожидает, что затонувшую на Сицилии летом 2024 года яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае, сообщает газета Mirror со ссылкой на старшего следователя агентства Марка Кэма.
«
"На определенном этапе мы собираемся осмотреть судно. Работы по подъему уже начинаются, и мы ожидаем, что в какое-то время в мае этого года оно (судно) будет доставлено на берег. На данном этапе нам хотелось бы думать, что мы сможем провести некоторые из этих обследований в течение нескольких месяцев", - цитирует издание Кэма, выступавшего в коронерском суде Ипсвича.
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Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром 19 августа. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего, судового кока, было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине.
Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди семерых погибших оказался миллионер и IT-предприниматель, владелец судна Майк Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
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