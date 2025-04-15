https://ria.ru/20250415/yakhta-2011476423.html

Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ

Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность, пишут СМИ

Британское агентство морской безопасности и береговой охраны ожидает, что затонувшую на Сицилии летом 2024 года яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:35:00+03:00

2025-04-15T23:35:00+03:00

2025-04-15T23:35:00+03:00

в мире

сицилия

великобритания

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967754235_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_62c8d39b460831124355f1bfcebe902d.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Британское агентство морской безопасности и береговой охраны ожидает, что затонувшую на Сицилии летом 2024 года яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае, сообщает газета Mirror со ссылкой на старшего следователя агентства Марка Кэма. "На определенном этапе мы собираемся осмотреть судно. Работы по подъему уже начинаются, и мы ожидаем, что в какое-то время в мае этого года оно (судно) будет доставлено на берег. На данном этапе нам хотелось бы думать, что мы сможем провести некоторые из этих обследований в течение нескольких месяцев", - цитирует издание Кэма, выступавшего в коронерском суде Ипсвича. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром 19 августа. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего, судового кока, было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине. Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди семерых погибших оказался миллионер и IT-предприниматель, владелец судна Майк Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.

https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html

https://ria.ru/20240825/krushenie-1967982154.html

сицилия

великобритания

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сицилия, великобритания, италия