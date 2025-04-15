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Экс-ректор МГТУ "СТАНКИН" рассказал о трансформации вуза
Экс-ректор МГТУ "СТАНКИН" рассказал о трансформации вуза - РИА Новости, 15.04.2025
Экс-ректор МГТУ "СТАНКИН" рассказал о трансформации вуза
Бывший ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Владимир Серебренный сообщил РИА Новости, что вуз входит в следующий этап... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:46:00+03:00
2025-04-15T23:46:00+03:00
2025-04-15T23:46:00+03:00
россия
борис падалкин
антон алиханов
мгту "станкин"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Владимир Серебренный сообщил РИА Новости, что вуз входит в следующий этап своей трансформации, где необходимы компетенции нового и.о ректора Бориса Падалкина. Во вторник Минобрнауки РФ сообщило, что исполняющим обязанности ректора МГТУ "СТАНКИН" назначен Борис Падалкин. Его представили глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. "Сегодня "СТАНКИН" входит в следующий этап своей трансформации, который связан с реализацией выстроенной стратегии развития университета, и здесь необходимы компетенции, которыми обладает Борис Васильевич Падалкин", - сказал Серебренный. Он добавил, что за последнее время "СТАНКИН" сделал достаточно много движений в своем развитии: вошел в системные проекты Минобрнауки "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы", защитил Стратегию своего развития до 2036 года и вошел в программу развития кампусов. Кроме того, вуз строит Головной центр станкоинструментальной отрасли, уверенно увеличивает конкурс и средний проходной балл. "Сегодняшняя ситуация требует выхода на реализацию всех этих инициатив", - отметил экс-ректор МГТУ "СТАНКИН".
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https://ria.ru/20250410/ilina-2010524191.html
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россия, борис падалкин, антон алиханов, мгту "станкин", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Борис Падалкин, Антон Алиханов, МГТУ "Станкин", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Экс-ректор МГТУ "СТАНКИН" рассказал о трансформации вуза
Серебренный: компетенции Падалкина нужны для трансформации МГТУ "СТАНКИН"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Владимир Серебренный сообщил РИА Новости, что вуз входит в следующий этап своей трансформации, где необходимы компетенции нового и.о ректора Бориса Падалкина.
Во вторник Минобрнауки РФ
сообщило, что исполняющим обязанности ректора МГТУ "СТАНКИН"
назначен Борис Падалкин
. Его представили глава Минпромторга
РФ Антон Алиханов
и замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Сегодня "СТАНКИН" входит в следующий этап своей трансформации, который связан с реализацией выстроенной стратегии развития университета, и здесь необходимы компетенции, которыми обладает Борис Васильевич Падалкин", - сказал Серебренный.
Он добавил, что за последнее время "СТАНКИН" сделал достаточно много движений в своем развитии: вошел в системные проекты Минобрнауки "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы", защитил Стратегию своего развития до 2036 года и вошел в программу развития кампусов.
Кроме того, вуз строит Головной центр станкоинструментальной отрасли, уверенно увеличивает конкурс и средний проходной балл.
"Сегодняшняя ситуация требует выхода на реализацию всех этих инициатив", - отметил экс-ректор МГТУ "СТАНКИН".