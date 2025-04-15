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Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2025
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область
ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:01:00+03:00
2025-04-15T23:01:00+03:00
2025-04-15T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки", — говорится в материале. Отмечается, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново повреждения получили жилые дома. Также Богомаз сообщил об ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры: в селе Зерново Суземского района они обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область
Богомаз: ВСУ 53 раза за день атаковали Брянскую область дронами-камикадзе