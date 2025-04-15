https://ria.ru/20250415/vsu-2011471671.html

Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область

Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2025

Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область

ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:01:00+03:00

2025-04-15T23:01:00+03:00

2025-04-15T23:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки", — говорится в материале. Отмечается, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново повреждения получили жилые дома. Также Богомаз сообщил об ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры: в селе Зерново Суземского района они обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html

https://ria.ru/20250415/vsu-2011465246.html

брянская область

климовский район

суземский район

россия

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брянская область, климовский район, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф