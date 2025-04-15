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Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 15.04.2025 (обновлено: 23:38 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011471671.html
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область - РИА Новости, 15.04.2025
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область
ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:01:00+03:00
2025-04-15T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки", — говорится в материале. Отмечается, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново повреждения получили жилые дома. Также Богомаз сообщил об ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры: в селе Зерново Суземского района они обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html
https://ria.ru/20250415/vsu-2011465246.html
брянская область
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брянская область, климовский район, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские дроны-камикадзе за день 53 раза атаковали Брянскую область

Богомаз: ВСУ 53 раза за день атаковали Брянскую область дронами-камикадзе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВСУ за день 53 раза атаковали брянские населенные пункты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки", — говорится в материале.
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Отмечается, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново повреждения получили жилые дома.
Также Богомаз сообщил об ударе ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры: в селе Зерново Суземского района они обстреляли минометами два производственных ангара сельхозпредприятия. Никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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