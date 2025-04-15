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Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 15.04.2025 (обновлено: 22:30 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011465246.html
Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город
Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город - РИА Новости, 15.04.2025
Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город
Боевики украинских вооруженных формирований награбили в Угледаре в ДНР столько имущества местных жителей, что вывозили все это на тяжелых грузовиках "КрАЗ",... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:04:00+03:00
2025-04-15T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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УГЛЕДАР, 15 апр – РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований награбили в Угледаре в ДНР столько имущества местных жителей, что вывозили все это на тяжелых грузовиках "КрАЗ", рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Виктор. "Да они (ВСУ – ред.) ж по квартирам тут наворовали всего. Склады были всего, что хочешь. В самом начале тут "КрАЗами" вывозили. "КрАЗ" холодильников, "КрАЗ" стиральных машин, "КрАЗ" компьютеров, "КрАЗ" мебели", – рассказал Виктор. По его словам, украинские боевики безо всяких разговоров выносили ценные вещи из квартир и домов жителей Угледара. "Ну, о чем разговор, если они трусы забирали женские, лифчики. Если оно живет где-то в селе, а машинку тянет стиральную. Ему говорят: а зачем ты берешь, у тебя есть напор воды? У тебя вода есть, центральное водоснабжение? Говорит: нет, у меня колодец. Понимаешь, что там надо насос, чтобы у тебя работала эта машинка, чтобы воду накачивала? – Разберемся!", – добавил собеседник агентства. Минобороны России 3 октября 2024 года сообщало о том, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" на территории Донецкой Народной Республики освобожден населенный пункт Угледар.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html
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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город

Боевики ВСУ грузовиками "КрАЗ" вывозили награбленное из Угледара

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
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УГЛЕДАР, 15 апр – РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований награбили в Угледаре в ДНР столько имущества местных жителей, что вывозили все это на тяжелых грузовиках "КрАЗ", рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Виктор.
"Да они (ВСУ – ред.) ж по квартирам тут наворовали всего. Склады были всего, что хочешь. В самом начале тут "КрАЗами" вывозили. "КрАЗ" холодильников, "КрАЗ" стиральных машин, "КрАЗ" компьютеров, "КрАЗ" мебели", – рассказал Виктор.
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Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре
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По его словам, украинские боевики безо всяких разговоров выносили ценные вещи из квартир и домов жителей Угледара.
"Ну, о чем разговор, если они трусы забирали женские, лифчики. Если оно живет где-то в селе, а машинку тянет стиральную. Ему говорят: а зачем ты берешь, у тебя есть напор воды? У тебя вода есть, центральное водоснабжение? Говорит: нет, у меня колодец. Понимаешь, что там надо насос, чтобы у тебя работала эта машинка, чтобы воду накачивала? – Разберемся!", – добавил собеседник агентства.
Минобороны России 3 октября 2024 года сообщало о том, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" на территории Донецкой Народной Республики освобожден населенный пункт Угледар.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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