https://ria.ru/20250415/vsu-2011465246.html

Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город

Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город - РИА Новости, 15.04.2025

Житель Угледара рассказал, как ВСУ разграбили город

Боевики украинских вооруженных формирований награбили в Угледаре в ДНР столько имущества местных жителей, что вывозили все это на тяжелых грузовиках "КрАЗ",... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:04:00+03:00

2025-04-15T22:04:00+03:00

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специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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УГЛЕДАР, 15 апр – РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований награбили в Угледаре в ДНР столько имущества местных жителей, что вывозили все это на тяжелых грузовиках "КрАЗ", рассказал РИА Новости житель Угледара по имени Виктор. "Да они (ВСУ – ред.) ж по квартирам тут наворовали всего. Склады были всего, что хочешь. В самом начале тут "КрАЗами" вывозили. "КрАЗ" холодильников, "КрАЗ" стиральных машин, "КрАЗ" компьютеров, "КрАЗ" мебели", – рассказал Виктор. По его словам, украинские боевики безо всяких разговоров выносили ценные вещи из квартир и домов жителей Угледара. "Ну, о чем разговор, если они трусы забирали женские, лифчики. Если оно живет где-то в селе, а машинку тянет стиральную. Ему говорят: а зачем ты берешь, у тебя есть напор воды? У тебя вода есть, центральное водоснабжение? Говорит: нет, у меня колодец. Понимаешь, что там надо насос, чтобы у тебя работала эта машинка, чтобы воду накачивала? – Разберемся!", – добавил собеседник агентства. Минобороны России 3 октября 2024 года сообщало о том, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" на территории Донецкой Народной Республики освобожден населенный пункт Угледар.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html

https://ria.ru/20250211/medal-1998618269.html

угледар

донецкая народная республика

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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия