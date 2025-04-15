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Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 15.04.2025
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:56:00+03:00
2025-04-15T20:56:00+03:00
2025-04-15T20:56:00+03:00
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 15 апр – РИА Новости. Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса, рассказали РИА Новости в группировке войск "Север". "На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область – ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ – ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу", - сказал источник. Он пояснил, что противник силами бригады уничтожается еще на подступах к госгранице.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Источник "Севера": ВСУ безуспешно пытаются проникнуть в Белгородскую область