https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html

Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 15.04.2025

Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:56:00+03:00

2025-04-15T20:56:00+03:00

2025-04-15T20:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 15 апр – РИА Новости. Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса, рассказали РИА Новости в группировке войск "Север". "На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область – ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ – ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу", - сказал источник. Он пояснил, что противник силами бригады уничтожается еще на подступах к госгранице.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина