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Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 15.04.2025
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:56:00+03:00
2025-04-15T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 15 апр – РИА Новости. Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса, рассказали РИА Новости в группировке войск "Север". "На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область – ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ – ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу", - сказал источник. Он пояснил, что противник силами бригады уничтожается еще на подступах к госгранице.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Источник "Севера": ВСУ безуспешно пытаются проникнуть в Белгородскую область

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 15 апр – РИА Новости. Группы ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, они уничтожаются, в том числе подразделениями 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса, рассказали РИА Новости в группировке войск "Север".
«
"На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область – ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ – ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу", - сказал источник.
Он пояснил, что противник силами бригады уничтожается еще на подступах к госгранице.
Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
24 марта, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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