https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html

Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах

Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах - РИА Новости, 15.04.2025

Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах

Командование ВСУ часто собирается на совещания и другие мероприятия, прикрываясь мирными гражданами, а военные объекты используются только для сборов рядового... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:04:00+03:00

2025-04-15T20:04:00+03:00

2025-04-15T20:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сумы

житомирская область

сергей лавров

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Командование ВСУ часто собирается на совещания и другие мероприятия, прикрываясь мирными гражданами, а военные объекты используются только для сборов рядового состава, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. "По поводу сборов в гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты (используются. — Прим. ред.) только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан. У нас масса тому подтверждений в ходе слежки за военными нацистами", — сообщил собеседник агентства.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.

https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html

https://ria.ru/20250415/kursk-2011327476.html

россия

сумы

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сумы, житомирская область, сергей лавров, игорь мосийчук, вооруженные силы украины