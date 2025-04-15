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Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах
Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах - РИА Новости, 15.04.2025
Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах
Командование ВСУ часто собирается на совещания и другие мероприятия, прикрываясь мирными гражданами, а военные объекты используются только для сборов рядового... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:04:00+03:00
2025-04-15T20:04:00+03:00
2025-04-15T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Командование ВСУ часто собирается на совещания и другие мероприятия, прикрываясь мирными гражданами, а военные объекты используются только для сборов рядового состава, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. "По поводу сборов в гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты (используются. — Прим. ред.) только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан. У нас масса тому подтверждений в ходе слежки за военными нацистами", — сообщил собеседник агентства.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.
https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html
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в мире, россия, сумы, житомирская область, сергей лавров, игорь мосийчук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Житомирская область, Сергей Лавров, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины
Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах
Stop Grave: ВСУ часто собираются на совещания, прикрываясь мирными гражданами