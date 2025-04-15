https://ria.ru/20250415/vsu-2011433410.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:53:00+03:00

2025-04-15T18:53:00+03:00

2025-04-15T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.Мэр города Иван Приходько уточнил, что обстрелу подвергся поселок Зайцево. В управлении сообщили, что ВСУ выпустили еще три снаряда того же калибра по указанному району утром во вторник. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011359785.html

https://ria.ru/20250415/kursk-2011357513.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато