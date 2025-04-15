Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vsu-2011433410.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:53:00+03:00
2025-04-15T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, - говорится в сообщении управления.Мэр города Иван Приходько уточнил, что обстрелу подвергся поселок Зайцево. В управлении сообщили, что ВСУ выпустили еще три снаряда того же калибра по указанному району утром во вторник. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011359785.html
https://ria.ru/20250415/kursk-2011357513.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Горловке кассетные снаряды натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.

Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск
Вчера, 14:17
Мэр города Иван Приходько уточнил, что обстрелу подвергся поселок Зайцево.
В управлении сообщили, что ВСУ выпустили еще три снаряда того же калибра по указанному району утром во вторник.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
При ударе ВСУ по Курску повреждены 37 частных домовладений
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала