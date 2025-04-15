https://ria.ru/20250415/vsu-2011371041.html

Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен

Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен - РИА Новости, 15.04.2025

Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила РИА Новости, что РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:05:00+03:00

2025-04-15T15:05:00+03:00

2025-04-15T15:05:00+03:00

харьковская область

виктория колесник-лавинская

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила РИА Новости, что обстрел ВСУ мирных жителей в харьковских селах является нарушением международного права, виновные будут наказаны. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 12 апреля сообщал, что один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, еще один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка. "Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации устанавливаются лица вооруженных сил Украины, произведшие этот обстрел. Виновные рано или поздно будут установлены и понесут наказание, о чем свидетельствуют многочисленные судебные процессы, происходящие в данный момент на территории Российской Федерации в отношении украинских боевиков", - сообщила Колесник-Лавинская. По ее словам, подобные действия ВСУ, согласно Женевским конвенциям, подпадают под определение военного преступления.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html

https://ria.ru/20250317/oon-2005409406.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, виктория колесник-лавинская, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия