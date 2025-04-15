https://ria.ru/20250415/vsu-2011371041.html
Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен
Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен - РИА Новости, 15.04.2025
Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен
Уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила РИА Новости, что РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:05:00+03:00
2025-04-15T15:05:00+03:00
2025-04-15T15:05:00+03:00
харьковская область
виктория колесник-лавинская
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила РИА Новости, что обстрел ВСУ мирных жителей в харьковских селах является нарушением международного права, виновные будут наказаны. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 12 апреля сообщал, что один человек погиб при атаке украинского дрона в харьковском селе Воробьевка, еще один ранен в результате обстрела ВСУ села Таволжанка. "Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации устанавливаются лица вооруженных сил Украины, произведшие этот обстрел. Виновные рано или поздно будут установлены и понесут наказание, о чем свидетельствуют многочисленные судебные процессы, происходящие в данный момент на территории Российской Федерации в отношении украинских боевиков", - сообщила Колесник-Лавинская. По ее словам, подобные действия ВСУ, согласно Женевским конвенциям, подпадают под определение военного преступления.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html
https://ria.ru/20250317/oon-2005409406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виктория колесник-лавинская, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Боевики, атаковавшие харьковские села, будут наказаны, заявила омбудсмен
Омбудсмен Колесник-Лавинская: виновные в обстреле харьковских сел будут наказаны