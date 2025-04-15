https://ria.ru/20250415/vsu-2011349656.html

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 военнослужащих и САУ... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:22:00+03:00

2025-04-15T13:22:00+03:00

2025-04-15T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины