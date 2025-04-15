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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 15.04.2025 (обновлено: 14:09 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011349656.html
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 военнослужащих и САУ... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:22:00+03:00
2025-04-15T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли до 155 военных и САУ Paladin в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки составили до 155 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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