Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 15.04.2025 (обновлено: 14:10 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011348837.html
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:20:00+03:00
2025-04-15T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сша
северск
часов яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. "Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html
сша
северск
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, северск, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Северск, Часов Яр
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США.
"Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего", - сообщили в Минобороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну
Вчера, 08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСШАСеверскЧасов Яр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала