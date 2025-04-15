https://ria.ru/20250415/vsu-2011348837.html
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:20:00+03:00
2025-04-15T13:20:00+03:00
2025-04-15T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. "Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, северск, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Северск, Часов Яр
ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"