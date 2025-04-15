https://ria.ru/20250415/vsu-2011348837.html

ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ потеряли более 285 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:20:00+03:00

2025-04-15T13:20:00+03:00

2025-04-15T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сша

северск

часов яр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, шведскую БМП, американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. "Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250415/voennyj-2011289451.html

сша

северск

часов яр

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, северск, часов яр