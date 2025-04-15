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ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 15.04.2025 (обновлено: 14:14 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011348152.html
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:17:00+03:00
2025-04-15T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зверево, США
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли более 355 военных и БТР М113 в зоне "Центра"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗверевоСША
 
 
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