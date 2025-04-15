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ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:17:00+03:00
2025-04-15T13:17:00+03:00
2025-04-15T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" заняла более выгодные позиции, потери противника превысили 335 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зверево, США
ВСУ потеряли более 355 военных в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли более 355 военных и БТР М113 в зоне "Центра"