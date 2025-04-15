https://ria.ru/20250415/vsu-2011346298.html

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили 90 военнослужащих

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили 90 военнослужащих - РИА Новости, 15.04.2025

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" составили 90 военнослужащих

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:11:00+03:00

2025-04-15T13:11:00+03:00

2025-04-15T14:20:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250414/nikiforov-2011162242.html

россия

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)