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ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке - РИА Новости, 15.04.2025
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10:26 15.04.2025 (обновлено: 10:59 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011309454.html
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке
ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:26:00+03:00
2025-04-15T10:59:00+03:00
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Утром враг нанес удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, возник пожар", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что, несмотря на угрозу БПЛА, спасатели приступили к тушению пожара.
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новая каховка
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происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия удара ВСУ по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по оптовой базе Мегаполис в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия удара ВСУ по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Утром враг нанес удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, возник пожар", - написал Сальдо.
Он подчеркнул, что, несмотря на угрозу БПЛА, спасатели приступили к тушению пожара.
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ПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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