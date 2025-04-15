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ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке
ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:26:00+03:00
2025-04-15T10:26:00+03:00
2025-04-15T10:59:00+03:00
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Утром враг нанес удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, возник пожар", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что, несмотря на угрозу БПЛА, спасатели приступили к тушению пожара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке
Сальдо: ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке, пострадавших нет