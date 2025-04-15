https://ria.ru/20250415/vsu-2011309454.html

ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ нанесли удар по оптовой базе в Новой Каховке

ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:26:00+03:00

2025-04-15T10:26:00+03:00

2025-04-15T10:59:00+03:00

происшествия

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ утром нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Утром враг нанес удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, возник пожар", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что, несмотря на угрозу БПЛА, спасатели приступили к тушению пожара.

https://ria.ru/20240813/ataka-1966023626.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины