https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html

Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре

Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре - РИА Новости, 15.04.2025

Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре

ВСУ в Угледаре в ДНР убивали мирных жителей для лживых репортажей западных СМИ, рассказал РИА Новости житель города Виктор. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:21:00+03:00

2025-04-15T07:21:00+03:00

2025-04-15T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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УГЛЕДАР, 15 апр – РИА Новости. ВСУ в Угледаре в ДНР убивали мирных жителей для лживых репортажей западных СМИ, рассказал РИА Новости житель города Виктор. "(ВСУ - ред.) разбили бочку. Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались - а бочка там на тысячу литров, большая - и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины - раз, два. Всех, кто там стояли, на куски поразрывало. А эти быстренько развернулись и давай снимать: "Вах-вах, русские, русские все расстреляли!" – рассказал Виктор. По его словам, от обстрелов погибло большое количество мирных жителей Угледара, которых родственники или соседи хоронили у подъездов многоквартирных домов. "Тут если походить, там по поселку могил вот так возле подъездов. Возле детского садика, там, на второй школе, там тоже много могил. И в этом доме в подвал прилетело, прям пробило (снарядом – ред.) подвал. Там ребенок остался живой, а родители погибли. По квартирам сколько поубивало людей", – добавил собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010961726.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html

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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)