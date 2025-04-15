https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html
Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре
Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре - РИА Новости, 15.04.2025
Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре
ВСУ в Угледаре в ДНР убивали мирных жителей для лживых репортажей западных СМИ, рассказал РИА Новости житель города Виктор. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:21:00+03:00
2025-04-15T07:21:00+03:00
2025-04-15T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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УГЛЕДАР, 15 апр – РИА Новости. ВСУ в Угледаре в ДНР убивали мирных жителей для лживых репортажей западных СМИ, рассказал РИА Новости житель города Виктор. "(ВСУ - ред.) разбили бочку. Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались - а бочка там на тысячу литров, большая - и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины - раз, два. Всех, кто там стояли, на куски поразрывало. А эти быстренько развернулись и давай снимать: "Вах-вах, русские, русские все расстреляли!" – рассказал Виктор. По его словам, от обстрелов погибло большое количество мирных жителей Угледара, которых родственники или соседи хоронили у подъездов многоквартирных домов. "Тут если походить, там по поселку могил вот так возле подъездов. Возле детского садика, там, на второй школе, там тоже много могил. И в этом доме в подвал прилетело, прям пробило (снарядом – ред.) подвал. Там ребенок остался живой, а родители погибли. По квартирам сколько поубивало людей", – добавил собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010961726.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Очевидец рассказал, почему ВСУ убивали мирных жителей в Угледаре
ВСУ в Угледаре убивали мирных жителей ради картинки в западных СМИ