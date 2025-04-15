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Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 15.04.2025 (обновлено: 07:42 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vsu-2011281585.html
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике - РИА Новости, 15.04.2025
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике
Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:42:00+03:00
2025-04-15T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости. В частности, в ночь на 24 марта Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Однако с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ВС России воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения со стороны Киева.
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Chevron , Exxon Mobil
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике

ВСУ более 100 раз нарушили эмбарго на удары по объектам энергетики

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики, подсчитало РИА Новости.
В частности, в ночь на 24 марта Киев атаковал с помощью БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
12 апреля, 09:12
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Однако с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ВС России воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения со стороны Киева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергообъектам
12 апреля, 08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныChevronExxon Mobil
 
 
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