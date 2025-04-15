https://ria.ru/20250415/vsu-2011270032.html

ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА

ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025

ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА

Украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:11:00+03:00

2025-04-15T01:11:00+03:00

2025-04-15T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 00.05 - населенный пункт Ясиноватая: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Информация о последствиях не поступала. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20250415/obstrel-2011268604.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина