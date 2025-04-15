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ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:11 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vsu-2011270032.html
ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА
ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА
Украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T01:11:00+03:00
2025-04-15T01:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 00.05 - населенный пункт Ясиноватая: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Информация о последствиях не поступала. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20250415/obstrel-2011268604.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи БПЛА

ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи беспилотника-камикадзе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 00.05 - населенный пункт Ясиноватая: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Информация о последствиях не поступала.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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