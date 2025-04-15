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Во встрече по Черному морю участвуют четыре страны, заявил Зеленский
Во встрече по Черному морю участвуют четыре страны, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.04.2025
Во встрече по Черному морю участвуют четыре страны, заявил Зеленский
Во встрече по Черному морю в Анкаре принимают участие Франция, Британия, Турция и Украина, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:59:00+03:00
2025-04-15T19:59:00+03:00
2025-04-15T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Во встрече по Черному морю в Анкаре принимают участие Франция, Британия, Турция и Украина, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит Страна.ua." В Турции проходит встреча военных по теме безопасности в Черном море. Она касается прежде всего "коалиции желающих" <…>. Там будут представители Европы <…> — это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона — Турция", — сказал он.В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Министерство обороны Турции уточнило, что в ней будут участвовать военные ряда стран, передавало госагентство Anadolu.На уточняющий вопрос о том, запланированы ли переговоры делегаций России и Украины по вопросам безопасности судоходства в Черном море на территории Турции, собеседник агентства отметил, что "на данный момент таких планов нет".Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 12 апреля с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html
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черное море, в мире, турция, украина, владимир зеленский, франция, великобритания
Черное море, В мире, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Великобритания
Во встрече по Черному морю участвуют четыре страны, заявил Зеленский
Во встрече по Черному морю участвуют Франция, Британия, Турция и Украина