ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале
Российские военные блокировали остатки пехоты ВСУ в селе Горналь
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
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"ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована", — рассказал собеседник агентства.
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 407 танков.
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