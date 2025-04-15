https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html

ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале

ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале - РИА Новости, 15.04.2025

ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале

Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:11:00+03:00

2025-04-15T15:11:00+03:00

2025-04-15T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

курская область

суджанский район

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована", — рассказал собеседник агентства.Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 407 танков.

https://ria.ru/20250415/komandir-2011355302.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, суджанский район