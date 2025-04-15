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ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 15.04.2025 (обновлено: 16:24 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html
ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале
ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале
Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:11:00+03:00
2025-04-15T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
суджанский район
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".&quot;ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована&quot;, — рассказал собеседник агентства.Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 407 танков.
https://ria.ru/20250415/komandir-2011355302.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Суджанский район
ВС России блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале

Российские военные блокировали остатки пехоты ВСУ в селе Горналь

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апр — РИА Новости. Российские войска заблокировали остатки украинских боевиков в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«

"ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована", — рассказал собеседник агентства.

Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
Вчера, 13:55
Ранее военнослужащие группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области, поскольку там есть толстые стены и подвалы.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 407 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьСуджанский район
 
 
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