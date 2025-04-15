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Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому - РИА Новости, 15.04.2025
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13:17 15.04.2025 (обновлено: 14:12 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/voennye-2011348261.html
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому - РИА Новости, 15.04.2025
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, цехам сборки РСЗО и ударных... РИА Новости, 15.04.2025
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, цехам сборки РСЗО и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов", - говорится в сводке российского ведомства. Также поражение было нанесено также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах. Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 304 беспилотника самолётного типа.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2010781405.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по украинскому военному аэродрому

МО РФ: авиация поразила украинский военный аэродром и цеха сборки РСЗО

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик
Истребитель-бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, цехам сборки РСЗО и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов", - говорится в сводке российского ведомства.
Также поражение было нанесено также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.
Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 304 беспилотника самолётного типа.
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