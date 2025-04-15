https://ria.ru/20250415/voda-2011274298.html
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак - РИА Новости, 15.04.2025
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак
Употребление воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:09:00+03:00
2025-04-15T03:09:00+03:00
2025-04-15T05:49:00+03:00
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Употребление воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Очень важно принимать воду натощак, это должен знать каждый. Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — сказала Новикова.При этом, по словам терапевта, другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма, что и вода, не могут.
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
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общество
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак
Врач Новикова: употребление воды натощак стимулирует пищеварение