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Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак - РИА Новости, 15.04.2025
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03:09 15.04.2025 (обновлено: 05:49 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/voda-2011274298.html
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак - РИА Новости, 15.04.2025
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак
Употребление воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:09:00+03:00
2025-04-15T05:49:00+03:00
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Употребление воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. &quot;Очень важно принимать воду натощак, это должен знать каждый. Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен&quot;, — сказала Новикова.При этом, по словам терапевта, другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма, что и вода, не могут.
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
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общество
Общество
Врач объяснила, почему нужно пить воду натощак

Врач Новикова: употребление воды натощак стимулирует пищеварение

© Flickr / jenny downing (few and far between)Вода со льдом
Вода со льдом - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Flickr / jenny downing (few and far between)
Вода со льдом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Употребление воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
«

"Очень важно принимать воду натощак, это должен знать каждый. Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении. С водой они уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", — сказала Новикова.

При этом, по словам терапевта, другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма, что и вода, не могут.
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