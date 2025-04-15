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МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС - РИА Новости, 15.04.2025
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18:52 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vks-2011433037.html
МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС
МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС - РИА Новости, 15.04.2025
МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС
МИД Индонезии заявил агентству РИА Новости, что "никогда не слышал" о запросе РФ руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:52:00+03:00
2025-04-15T18:52:00+03:00
в мире
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москва
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
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ДЖАКАРТА, 15 апр – РИА Новости. МИД Индонезии заявил агентству РИА Новости, что "никогда не слышал" о запросе РФ руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии. "Мы никогда не слышали о запросе России на размещение своих самолетов на индонезийской авиабазе в регионе Папуа", - заявил агентству пресс-секретарь МИД Роллиансьях Сумират. Ранее новостной сайт Janes сообщил, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".
https://ria.ru/20250415/vks-2011365888.html
https://ria.ru/20250415/rossija-2011300604.html
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в мире, индонезия, россия, москва, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России
МИД Индонезии опроверг информацию о запросе России разместить ВКС

МИД Индонезии заявил, что никогда не слышал о запросе России о базировании ВКС

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 апр – РИА Новости. МИД Индонезии заявил агентству РИА Новости, что "никогда не слышал" о запросе РФ руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии.
"Мы никогда не слышали о запросе России на размещение своих самолетов на индонезийской авиабазе в регионе Папуа", - заявил агентству пресс-секретарь МИД Роллиансьях Сумират.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Кремле не ответили на слухи о запросе разместить ВКС в Индонезии
Вчера, 14:41
Ранее новостной сайт Janes сообщил, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских воздушно-космических сил (ВКС) на одном из аэродромов Индонезии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".
Говядина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции
Вчера, 09:48
 
В миреИндонезияРоссияМоскваДмитрий ПесковВоздушно-космические силы России
 
 
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