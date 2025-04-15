https://ria.ru/20250415/vkontakte-2011351623.html

ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента

ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента - РИА Новости, 15.04.2025

ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента

С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент. РИА Новости, 15.04.2025

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент.Авторы, выстраивающие прочную связь с аудиторией и создающие уникальный контент, смогут зарабатывать с помощью ключевых инструментов монетизации соцсети:Обновление Партнёрской программы — продолжение стратегии развития авторской экосистемы, анонсированной в ноябре 2024 года. Изменения отражают интересы пользователей: оригинальный контент вызывает больше вовлечения — по статистике его чаще сохраняют и комментируют."Мы обновляем систему поддержки авторов. В приоритете — глубина связи с аудиторией и оригинальность публикаций. Авторы, которые создают уникальный контент, получают от платформы больше возможностей, подписчиков и инструментов монетизации. Мы стремимся к тому, чтобы в центре внимания были авторы оригинального контента — и ВКонтакте была для них самой главной площадкой для их монетизации и творчества", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.Новые критерии участия в Партнёрской программе ВКонтакте станут актуальными с 14 мая 2025, ознакомиться с ними можно по ссылке.Справка:По данным ВКонтакте, на оригинальных авторов подписываются в три раза чаще. Их посты набирают в семь раз больше виральных просмотров и в восемь раз больше просмотров от подписчиков, а также репостятся на 27% чаще, чем заимствованный контент.

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте