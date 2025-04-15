Рейтинг@Mail.ru
ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vkontakte-2011351623.html
ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента
ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента - РИА Новости, 15.04.2025
ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента
С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:35:00+03:00
2025-04-15T13:35:00+03:00
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887585681_0:62:3282:1908_1920x0_80_0_0_248a3ef958f4a7852b1b6af617227bcd.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент.Авторы, выстраивающие прочную связь с аудиторией и создающие уникальный контент, смогут зарабатывать с помощью ключевых инструментов монетизации соцсети:Обновление Партнёрской программы — продолжение стратегии развития авторской экосистемы, анонсированной в ноябре 2024 года. Изменения отражают интересы пользователей: оригинальный контент вызывает больше вовлечения — по статистике его чаще сохраняют и комментируют."Мы обновляем систему поддержки авторов. В приоритете — глубина связи с аудиторией и оригинальность публикаций. Авторы, которые создают уникальный контент, получают от платформы больше возможностей, подписчиков и инструментов монетизации. Мы стремимся к тому, чтобы в центре внимания были авторы оригинального контента — и ВКонтакте была для них самой главной площадкой для их монетизации и творчества", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.Новые критерии участия в Партнёрской программе ВКонтакте станут актуальными с 14 мая 2025, ознакомиться с ними можно по ссылке.Справка:По данным ВКонтакте, на оригинальных авторов подписываются в три раза чаще. Их посты набирают в семь раз больше виральных просмотров и в восемь раз больше просмотров от подписчиков, а также репостятся на 27% чаще, чем заимствованный контент.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887585681_553:0:3282:2047_1920x0_80_0_0_107e19145b3d22cb3183148f2983f6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент.
Авторы, выстраивающие прочную связь с аудиторией и создающие уникальный контент, смогут зарабатывать с помощью ключевых инструментов монетизации соцсети:
  • Партнёрская программа и видеомонетизация — позволяют зарабатывать на контенте за счёт встроенной рекламы. Модель работает по системе revenue share: платформа делится доходом от рекламных встраиваний. Размер выплаты зависит от вовлечённости аудитории и общего рекламного спроса — чем выше интерес к публикациям у аудитории и рекламодателей, тем больше доход. Благодаря этим инструментам паблики могут зарабатывать от нескольких тысяч до миллионов рублей;
  • VK AdBlogger — инструмент для подключения к рекламным интеграциям и сотрудничества с брендами. Позволяет авторам получать доход от прямой рекламы, работать по открытым офферам или на индивидуальных условиях. Паблик может зарабатывать неограниченное количество средств — зависит от формата сотрудничества и интереса со стороны брендов.
  • VK Donut — инструмент даёт возможность получать финансовую поддержку от лояльных пользователей на развитие паблика;
  • Фонд оригинальных авторов — помогает креаторам с небольшой и средней аудиторией развивать сообщество и тестировать новые форматы. Каждый участник Фонда получает 30 000 рублей в месяц.
Обновление Партнёрской программы — продолжение стратегии развития авторской экосистемы, анонсированной в ноябре 2024 года. Изменения отражают интересы пользователей: оригинальный контент вызывает больше вовлечения — по статистике его чаще сохраняют и комментируют.
"Мы обновляем систему поддержки авторов. В приоритете — глубина связи с аудиторией и оригинальность публикаций. Авторы, которые создают уникальный контент, получают от платформы больше возможностей, подписчиков и инструментов монетизации. Мы стремимся к тому, чтобы в центре внимания были авторы оригинального контента — и ВКонтакте была для них самой главной площадкой для их монетизации и творчества", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
Новые критерии участия в Партнёрской программе ВКонтакте станут актуальными с 14 мая 2025, ознакомиться с ними можно по ссылке.
Справка:
По данным ВКонтакте, на оригинальных авторов подписываются в три раза чаще. Их посты набирают в семь раз больше виральных просмотров и в восемь раз больше просмотров от подписчиков, а также репостятся на 27% чаще, чем заимствованный контент.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала