ВКонтакте усиливает поддержку авторов оригинального контента
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. С 14 мая 2025 года социальная сеть обновит Партнерскую программу. Она построена вокруг авторов, которые создают качественный и оригинальный контент.
Авторы, выстраивающие прочную связь с аудиторией и создающие уникальный контент, смогут зарабатывать с помощью ключевых инструментов монетизации соцсети:
- Партнёрская программа и видеомонетизация — позволяют зарабатывать на контенте за счёт встроенной рекламы. Модель работает по системе revenue share: платформа делится доходом от рекламных встраиваний. Размер выплаты зависит от вовлечённости аудитории и общего рекламного спроса — чем выше интерес к публикациям у аудитории и рекламодателей, тем больше доход. Благодаря этим инструментам паблики могут зарабатывать от нескольких тысяч до миллионов рублей;
- VK AdBlogger — инструмент для подключения к рекламным интеграциям и сотрудничества с брендами. Позволяет авторам получать доход от прямой рекламы, работать по открытым офферам или на индивидуальных условиях. Паблик может зарабатывать неограниченное количество средств — зависит от формата сотрудничества и интереса со стороны брендов.
- VK Donut — инструмент даёт возможность получать финансовую поддержку от лояльных пользователей на развитие паблика;
- Фонд оригинальных авторов — помогает креаторам с небольшой и средней аудиторией развивать сообщество и тестировать новые форматы. Каждый участник Фонда получает 30 000 рублей в месяц.
Обновление Партнёрской программы — продолжение стратегии развития авторской экосистемы, анонсированной в ноябре 2024 года. Изменения отражают интересы пользователей: оригинальный контент вызывает больше вовлечения — по статистике его чаще сохраняют и комментируют.
"Мы обновляем систему поддержки авторов. В приоритете — глубина связи с аудиторией и оригинальность публикаций. Авторы, которые создают уникальный контент, получают от платформы больше возможностей, подписчиков и инструментов монетизации. Мы стремимся к тому, чтобы в центре внимания были авторы оригинального контента — и ВКонтакте была для них самой главной площадкой для их монетизации и творчества", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
Новые критерии участия в Партнёрской программе ВКонтакте станут актуальными с 14 мая 2025, ознакомиться с ними можно по ссылке.
Справка:
По данным ВКонтакте, на оригинальных авторов подписываются в три раза чаще. Их посты набирают в семь раз больше виральных просмотров и в восемь раз больше просмотров от подписчиков, а также репостятся на 27% чаще, чем заимствованный контент.