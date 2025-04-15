Рейтинг@Mail.ru
Россия стала третьей в мире по росту производства вина - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 15.04.2025 (обновлено: 22:29 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html
Россия стала третьей в мире по росту производства вина
Россия стала третьей в мире по росту производства вина - РИА Новости, 15.04.2025
Россия стала третьей в мире по росту производства вина
Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:17:00+03:00
2025-04-15T22:29:00+03:00
экономика
аргентина
россия
грузия
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_2621a34b882f2f41de9b6f92a9ad8cbe.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого напитка, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которые изучило РИА Новости. Ранее гендиректор организации Джон Баркер сообщил, что производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года. Отмечается, что Россия в прошлом году произвела 5,4 миллиона гектолитров этого вида алкоголя, сохранив 11 место. При этом отечественные компании увеличили производство сразу на 19%. Более значительную динамику смогли показать лишь Грузия (+27%) и Аргентина (+23%). Кроме того, большинство основных производителей вина в прошлом году сталкивались со снижением выпуска, сильнее всего он просел в Бразилии (-41%) и Молдавии (-40%). Крупнейшим производителем вина в 2024 году вновь стала Италия. В 2023 году страна уступила пальму первенства Франции. Однако в прошлом году итальянские виноделы нарастили выпуск на 15% — до 44,1 миллиона гектолитров, а вот французы, наоборот, столкнулись с сокращением производства — сразу на 24%, до 36,1 миллиона гектолитров. Тройку лидеров, как и годом ранее, замыкает Испания, которая произвела 31 миллион гектолитров вина, что на девять процентов больше уровня годом ранее. Четвертое место занимали США, чей выпуск сократился на 17% и составил 21,1 миллиона гектолитров. Аргентина, которая за год нарастила производство сразу на 23% — до 10,9 миллиона гектолитров, стала пятой, поднявшись на одну позицию. В десятку также входят Австралия (10,2 миллиона гектолитров), Чили (9,3 миллиона), Южная Африка (8,8 миллиона), Германия (7,8 миллиона) и Португалия (6,9 миллиона).
https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html
https://ria.ru/20250410/vino-2010491294.html
https://ria.ru/20250407/rossija-2009735231.html
аргентина
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d0b4ea18a8e0577d22b9086dd34ea6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аргентина, россия, грузия, вино
Экономика, Аргентина, Россия, Грузия, Вино
Россия стала третьей в мире по росту производства вина

Россия в 2024 году стала третьей в мире по росту производства вина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого напитка, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которые изучило РИА Новости.
Ранее гендиректор организации Джон Баркер сообщил, что производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина
11 апреля, 07:28
Отмечается, что Россия в прошлом году произвела 5,4 миллиона гектолитров этого вида алкоголя, сохранив 11 место. При этом отечественные компании увеличили производство сразу на 19%. Более значительную динамику смогли показать лишь Грузия (+27%) и Аргентина (+23%).
Кроме того, большинство основных производителей вина в прошлом году сталкивались со снижением выпуска, сильнее всего он просел в Бразилии (-41%) и Молдавии (-40%).
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Продажи российских вин стали рекордными за 15 лет
10 апреля, 14:42
Крупнейшим производителем вина в 2024 году вновь стала Италия. В 2023 году страна уступила пальму первенства Франции. Однако в прошлом году итальянские виноделы нарастили выпуск на 15% — до 44,1 миллиона гектолитров, а вот французы, наоборот, столкнулись с сокращением производства — сразу на 24%, до 36,1 миллиона гектолитров.
Тройку лидеров, как и годом ранее, замыкает Испания, которая произвела 31 миллион гектолитров вина, что на девять процентов больше уровня годом ранее. Четвертое место занимали США, чей выпуск сократился на 17% и составил 21,1 миллиона гектолитров. Аргентина, которая за год нарастила производство сразу на 23% — до 10,9 миллиона гектолитров, стала пятой, поднявшись на одну позицию.
В десятку также входят Австралия (10,2 миллиона гектолитров), Чили (9,3 миллиона), Южная Африка (8,8 миллиона), Германия (7,8 миллиона) и Португалия (6,9 миллиона).
Бутылка шампанского - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В России выросло производство игристых вин
7 апреля, 08:10
 
ЭкономикаАргентинаРоссияГрузияВино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала