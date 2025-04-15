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Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года - РИА Новости, 15.04.2025
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22:12 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vino-2011466708.html
Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года
Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года - РИА Новости, 15.04.2025
Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года
Производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, сообщил гендиректор Международной организации... РИА Новости, 15.04.2025
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испания
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, сообщил гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер. По данным организации, мировое производство вина в 2024 году составило 226 миллионов гектолитров, сократившись за год на 4,8%. "Это снижение в основном объясняется экстремальными условиями окружающей среды, такими как жара и засуха, а также непредсказуемыми погодными явлениями в основных винодельческих регионах северного и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления. Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе", - прокомментировал Баркер на пресс-конференции. Одновременно четвертый год подряд в мире сокращалась площадь виноградников - в прошлом году еще на 0,6%, до 7,1 миллиона гектаров. Крупнейшей в мире страной по площади виноградников остается Испания с долей в 13% от мировой площади, далее идут Франция (11%), Китай (11%), Италия (10%), Турция (6%) и США (5%). Среди этих стран только Италия зафиксировала увеличение площади своих виноградников, отметил Баркер.
https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html
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италия, испания, франция, в мире, вино
Италия, Испания, Франция, В мире, Вино
Мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года

Мировое производство вина в 2024 году рухнуло до минимума с 1961 года

© Pixabay / mostafa meraji Винные бочки
Винные бочки - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Pixabay / mostafa meraji
Винные бочки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года, сообщил гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер.
По данным организации, мировое производство вина в 2024 году составило 226 миллионов гектолитров, сократившись за год на 4,8%.
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"Это снижение в основном объясняется экстремальными условиями окружающей среды, такими как жара и засуха, а также непредсказуемыми погодными явлениями в основных винодельческих регионах северного и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления. Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе", - прокомментировал Баркер на пресс-конференции.
Одновременно четвертый год подряд в мире сокращалась площадь виноградников - в прошлом году еще на 0,6%, до 7,1 миллиона гектаров. Крупнейшей в мире страной по площади виноградников остается Испания с долей в 13% от мировой площади, далее идут Франция (11%), Китай (11%), Италия (10%), Турция (6%) и США (5%).
Среди этих стран только Италия зафиксировала увеличение площади своих виноградников, отметил Баркер.
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