https://ria.ru/20250415/vilfand-2011286314.html

Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре

Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре - РИА Новости, 15.04.2025

Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:51:00+03:00

2025-04-15T07:51:00+03:00

2025-04-15T07:51:00+03:00

общество

россия

москва

средиземное море

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит - экстремальное тепло", - сказал Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части РФ июньские температуры около 20 градусов. В Московском регионе в конце недели прогнозируется до 20-25 градусов.

https://ria.ru/20250415/vilfand-2011277961.html

россия

москва

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр