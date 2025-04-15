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Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре - РИА Новости, 15.04.2025
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07:51 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011286314.html
Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре
Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре - РИА Новости, 15.04.2025
Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре
Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:51:00+03:00
2025-04-15T07:51:00+03:00
общество
россия
москва
средиземное море
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит - экстремальное тепло", - сказал Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части РФ июньские температуры около 20 градусов. В Московском регионе в конце недели прогнозируется до 20-25 градусов.
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общество, россия, москва, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Средиземное море, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре

Вильфанд: температура в Москве на этой неделе будет экстремально теплой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит - экстремальное тепло", - сказал Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части РФ июньские температуры около 20 градусов. В Московском регионе в конце недели прогнозируется до 20-25 градусов.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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ОбществоРоссияМоскваСредиземное мореРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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