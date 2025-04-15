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Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле - РИА Новости, 15.04.2025
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04:51 15.04.2025 (обновлено: 04:52 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011277961.html
Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле
Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле - РИА Новости, 15.04.2025
Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле
Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20-25 градусов, при этом... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:51:00+03:00
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общество
средиземное море
россия
кавказ
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20-25 градусов, при этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20-25 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что к потеплению приведут два фактора - солнечная энергия при малооблачном небе и адвекция (перемещение) тёплых воздушных масс. При этом на юге европейской России сильного тепла ждать не стоит, туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири, отметил Вильфанд. "Заморозки в ночь на вторник кое-где будут и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html
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общество, средиземное море, россия, кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Средиземное море, Россия, Кавказ, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле

Вильфанд: воздух из Турции принесет в центр России июньские температуры

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20-25 градусов, при этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20-25 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы.
Синоптик уточнил, что к потеплению приведут два фактора - солнечная энергия при малооблачном небе и адвекция (перемещение) тёплых воздушных масс.
При этом на юге европейской России сильного тепла ждать не стоит, туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири, отметил Вильфанд. "Заморозки в ночь на вторник кое-где будут и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае", - добавил метеоролог.
Вид на Москву со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России во второй половине апреля
01:33
 
ОбществоСредиземное мореРоссияКавказРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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