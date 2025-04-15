https://ria.ru/20250415/vilfand-2011277961.html

Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле

Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле - РИА Новости, 15.04.2025

Вильфанд назвал причину июньских температур в центре России в апреле

Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20-25 градусов, при этом... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T04:51:00+03:00

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общество

средиземное море

россия

кавказ

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры до 20-25 градусов, при этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20-25 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что к потеплению приведут два фактора - солнечная энергия при малооблачном небе и адвекция (перемещение) тёплых воздушных масс. При этом на юге европейской России сильного тепла ждать не стоит, туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири, отметил Вильфанд. "Заморозки в ночь на вторник кое-где будут и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html

средиземное море

россия

кавказ

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общество, средиземное море, россия, кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр