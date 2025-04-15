https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре России во второй половине апреля

Вильфанд рассказал о погоде в центре России во второй половине апреля - РИА Новости, 15.04.2025

Вильфанд рассказал о погоде в центре России во второй половине апреля

Апрельская погода в центре европейской части России была только в понедельник, до этого температуры были майские и мартовские, сейчас прогнозируется потепление... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:33:00+03:00

2025-04-15T01:33:00+03:00

2025-04-15T01:33:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Апрельская погода в центре европейской части России была только в понедельник, до этого температуры были майские и мартовские, сейчас прогнозируется потепление до июньских значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В принципе, в апреле в этом году нет апрельской погоды. 14 апреля - это единственный день, когда погода соответствовала климатической норме", - сказал Вильфанд. Он напомнил, что в первые дни месяца в центре европейской части РФ установилась теплая погода, которая соответствовала началу мая, затем температура понизилась до мартовских значений. "Со вторника погода уже опять майская, а со среды - июньская, около 20 градусов и даже до 20-25 градусов в конце недели", - сообщил метеоролог. Он уточнил, что к потеплению приведут два фактора - солнечная энергия при малооблачном небе и адвекция (перемещение) тёплых воздушных масс.

https://ria.ru/20250413/vilfand-2010956854.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр