https://ria.ru/20250415/vengrija-2011457860.html

Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине

Урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов, заявил венгерский РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:43:00+03:00

2025-04-15T20:43:00+03:00

2025-04-15T20:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация (экс-президента США Джо) Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Он подчеркнул, что Венгрия призывает европейских политиков не подрывать, а поддерживать попытки установления мира, которые предпринимают нынешние власти США. Отвечая на вопрос венгерских СМИ о возможных сроках завершения конфликта, Сийярто отметил, что важен сам факт установления режима прекращения огня. Ранее Сийярто заявлял, что прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу.

https://ria.ru/20250415/nato-2011427257.html

https://ria.ru/20250415/vengrija-2011424421.html

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в мире, сша, украина, киев, петер сийярто