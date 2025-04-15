"Попытки затолкать": Сийярто высказался о желании ЕС присоединить Украину
Сийярто: только Венгрия может противостоять попыткам присоединить Украину к ЕС
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Только Венгрия может противостоять попыткам Брюсселя насильно затолкать Украину в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Очевидно, что в Брюсселе решили затолкать Украину в ЕС как можно скорее по политическим, идеологическим, философским, геополитическим и другим причинам. В Брюсселе осознают, что только венгры могут всё это остановить", - сказал Сийярто, выступая на конференции в Будапеште, посвященной Центральной Европе.
По его словам, венгры "достаточно смелы", а страна "достаточно политически стабильна", чтобы Будапешт в одиночку выступил "против либерального мейнстрима в Брюсселе".
"Принудительное, сверхбыстрое вступление Украины поставит неразрешимые вопросы перед венгерской экономикой и уничтожит все результаты, все достижения, которых мы, венгры, сообща достигли до сих пор", - подчеркнул Сийярто.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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14 апреля, 11:06