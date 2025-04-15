https://ria.ru/20250415/vengrija-2011424421.html

"Попытки затолкать": Сийярто высказался о желании ЕС присоединить Украину

"Попытки затолкать": Сийярто высказался о желании ЕС присоединить Украину - РИА Новости, 15.04.2025

"Попытки затолкать": Сийярто высказался о желании ЕС присоединить Украину

Только Венгрия может противостоять попыткам Брюсселя насильно затолкать Украину в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:10:00+03:00

2025-04-15T18:10:00+03:00

2025-04-15T18:10:00+03:00

в мире

украина

венгрия

брюссель

петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Только Венгрия может противостоять попыткам Брюсселя насильно затолкать Украину в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Очевидно, что в Брюсселе решили затолкать Украину в ЕС как можно скорее по политическим, идеологическим, философским, геополитическим и другим причинам. В Брюсселе осознают, что только венгры могут всё это остановить", - сказал Сийярто, выступая на конференции в Будапеште, посвященной Центральной Европе. По его словам, венгры "достаточно смелы", а страна "достаточно политически стабильна", чтобы Будапешт в одиночку выступил "против либерального мейнстрима в Брюсселе". "Принудительное, сверхбыстрое вступление Украины поставит неразрешимые вопросы перед венгерской экономикой и уничтожит все результаты, все достижения, которых мы, венгры, сообща достигли до сих пор", - подчеркнул Сийярто. Министр отметил, что в случае реализации плана ЕК об интеграции украинской экономики в европейский рынок Венгрию и другие страны ЕС заполонили бы украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

https://ria.ru/20250414/es-2011103311.html

украина

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия