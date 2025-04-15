https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html

В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище

В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище - РИА Новости, 15.04.2025

В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище

Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:06:00+03:00

2025-04-15T18:06:00+03:00

2025-04-15T18:06:00+03:00

новгородская область

ту-16

сольцы

вандализм

памятники

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области, сообщил глава Солецкого округа Максим Тимофеевна своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточняют жители в соцсетях, в понедельник вечером депутат думы округа и общественники побывали на городском кладбище, чтобы оценить состояние мемориальных объектов перед 9 Мая. Проверяющие увидели поврежденные фотографии на надгробиях советских лётчиков. Судя по круглым отверстиям в фотографиях, жители предположили, что в них стреляли. Как сообщил Тимофеев, узнав о происшествии, во вторник он выехал на городское кладбище. "Сколько ненависти нужно иметь внутри, чтобы так надругаться над обелисками летчиков… Каждый сольчанин с детства знает эту трагическую историю гибели экипажа во время крушения самолёта в 1957 году. Мы чтим эту память и вот… К выяснению обстоятельств подключились правоохранительные органы, прокуратура района, следственный комитет. Оцениваем сумму ущерба, на месте обнаружено повреждение пяти памятников", - сообщил Тимофеев. Он добавил, что, по предварительной информации, подозреваемый установлен. Кроме того, Тимофеев сообщил, что власти совместно с работниками краеведческого музея начали работу по поиску фотографий погибших летчиков для замены на надгробиях. Речь идет об обелисках командиру советского тяжёлого двухмоторного реактивного многоцелевого самолёта Ту-16 капитану Антону Калашникову и его экипажу, которые погибли в авиакатастрофе летом 1957 года.

https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html

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новгородская область, ту-16, сольцы, вандализм, памятники