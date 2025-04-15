Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html
В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище
В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище - РИА Новости, 15.04.2025
В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище
Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:06:00+03:00
2025-04-15T18:06:00+03:00
новгородская область
ту-16
сольцы
вандализм
памятники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011414634_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36229e31f8ab84bca2ce60b681a773c6.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области, сообщил глава Солецкого округа Максим Тимофеевна своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточняют жители в соцсетях, в понедельник вечером депутат думы округа и общественники побывали на городском кладбище, чтобы оценить состояние мемориальных объектов перед 9 Мая. Проверяющие увидели поврежденные фотографии на надгробиях советских лётчиков. Судя по круглым отверстиям в фотографиях, жители предположили, что в них стреляли. Как сообщил Тимофеев, узнав о происшествии, во вторник он выехал на городское кладбище. "Сколько ненависти нужно иметь внутри, чтобы так надругаться над обелисками летчиков… Каждый сольчанин с детства знает эту трагическую историю гибели экипажа во время крушения самолёта в 1957 году. Мы чтим эту память и вот… К выяснению обстоятельств подключились правоохранительные органы, прокуратура района, следственный комитет. Оцениваем сумму ущерба, на месте обнаружено повреждение пяти памятников", - сообщил Тимофеев. Он добавил, что, по предварительной информации, подозреваемый установлен. Кроме того, Тимофеев сообщил, что власти совместно с работниками краеведческого музея начали работу по поиску фотографий погибших летчиков для замены на надгробиях. Речь идет об обелисках командиру советского тяжёлого двухмоторного реактивного многоцелевого самолёта Ту-16 капитану Антону Калашникову и его экипажу, которые погибли в авиакатастрофе летом 1957 года.
https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html
https://ria.ru/20250413/odessa-2010991088.html
новгородская область
сольцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011414634_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7e57e3e21a447d68d6ca08a018fc5a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, ту-16, сольцы, вандализм, памятники
Новгородская область, Ту-16, Сольцы, Вандализм, Памятники
В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище

В Новгородской области вандалы повредили памятники на могилах советских летчиков

© Фото : пресс-служба главы Солецкого муниципального округаОскверненная могила советского летчика, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области
Оскверненная могила советского летчика, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба главы Солецкого муниципального округа
Оскверненная могила советского летчика, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области, сообщил глава Солецкого округа Максим Тимофеевна своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняют жители в соцсетях, в понедельник вечером депутат думы округа и общественники побывали на городском кладбище, чтобы оценить состояние мемориальных объектов перед 9 Мая. Проверяющие увидели поврежденные фотографии на надгробиях советских лётчиков. Судя по круглым отверстиям в фотографиях, жители предположили, что в них стреляли.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
3 апреля, 04:14
Как сообщил Тимофеев, узнав о происшествии, во вторник он выехал на городское кладбище.
"Сколько ненависти нужно иметь внутри, чтобы так надругаться над обелисками летчиков… Каждый сольчанин с детства знает эту трагическую историю гибели экипажа во время крушения самолёта в 1957 году. Мы чтим эту память и вот… К выяснению обстоятельств подключились правоохранительные органы, прокуратура района, следственный комитет. Оцениваем сумму ущерба, на месте обнаружено повреждение пяти памятников", - сообщил Тимофеев.
Он добавил, что, по предварительной информации, подозреваемый установлен. Кроме того, Тимофеев сообщил, что власти совместно с работниками краеведческого музея начали работу по поиску фотографий погибших летчиков для замены на надгробиях. Речь идет об обелисках командиру советского тяжёлого двухмоторного реактивного многоцелевого самолёта Ту-16 капитану Антону Калашникову и его экипажу, которые погибли в авиакатастрофе летом 1957 года.
Вандалы набросили петлю на памятник Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину
13 апреля, 13:19
 
Новгородская областьТу-16СольцыВандализмПамятники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала