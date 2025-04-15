В Новгородской области вандалы повредили памятники на воинском кладбище
В Новгородской области вандалы повредили памятники на могилах советских летчиков
© Фото : пресс-служба главы Солецкого муниципального округаОскверненная могила советского летчика, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области
Оскверненная могила советского летчика, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Вандалы повредили на воинском кладбище пять памятников на могилах советских летчиков, погибших в 1957 году в авиакатастрофе под городом Сольцы Новгородской области, сообщил глава Солецкого округа Максим Тимофеевна своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняют жители в соцсетях, в понедельник вечером депутат думы округа и общественники побывали на городском кладбище, чтобы оценить состояние мемориальных объектов перед 9 Мая. Проверяющие увидели поврежденные фотографии на надгробиях советских лётчиков. Судя по круглым отверстиям в фотографиях, жители предположили, что в них стреляли.
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
3 апреля, 04:14
Как сообщил Тимофеев, узнав о происшествии, во вторник он выехал на городское кладбище.
"Сколько ненависти нужно иметь внутри, чтобы так надругаться над обелисками летчиков… Каждый сольчанин с детства знает эту трагическую историю гибели экипажа во время крушения самолёта в 1957 году. Мы чтим эту память и вот… К выяснению обстоятельств подключились правоохранительные органы, прокуратура района, следственный комитет. Оцениваем сумму ущерба, на месте обнаружено повреждение пяти памятников", - сообщил Тимофеев.
Он добавил, что, по предварительной информации, подозреваемый установлен. Кроме того, Тимофеев сообщил, что власти совместно с работниками краеведческого музея начали работу по поиску фотографий погибших летчиков для замены на надгробиях. Речь идет об обелисках командиру советского тяжёлого двухмоторного реактивного многоцелевого самолёта Ту-16 капитану Антону Калашникову и его экипажу, которые погибли в авиакатастрофе летом 1957 года.
В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину
13 апреля, 13:19