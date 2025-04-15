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"Должен проглотить": в США выдвинули Трампу радикальные условия по Украине
"Должен проглотить": в США выдвинули Трампу радикальные условия по Украине - РИА Новости, 15.04.2025
"Должен проглотить": в США выдвинули Трампу радикальные условия по Украине
Президент США Дональд Трамп должен согласиться со всеми требованиями России для урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:46:00+03:00
2025-04-15T14:46:00+03:00
2025-04-15T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен согласиться со всеми требованиями России для урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India & Global Left."Трамп должен их проглотить. <…> Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"", — пояснил Миршаймер.Трамп может это сделать несмотря на то, что это будет сложно, считает эксперт. По его словам, глава Белого дома понимает происходящее в украинском конфликте и имеет правильное представление о том, как нужно выстраивать отношения с Россией.При этом, продолжил профессор, Трамп скорее, всего уже согласился с тем, что Украина не вступит в НАТО, и, по всей видимости, готов обсуждать территориальный вопрос. Но американскому лидеру нужно принять все — запрет на вступление Киева в Североатлантический Альянс, признание территорий и демилитаризацию Украины, — если он хочет заключить устойчивое мирное соглашение, пояснил эксперт."Пока он этого не сделает, у нас не будет всеобъемлющего мирного соглашения, к которому стремятся русские, и я верю, что Трамп тоже", — резюмировал Миршаймер.Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джон миршаймер, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, НАТО
"Должен проглотить": в США выдвинули Трампу радикальные условия по Украине
Миршаймер: Трамп должен согласиться на все условия России, чтобы достичь мира