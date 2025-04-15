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В УПЦ рассказали об "инвентаризации" мощей святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.04.2025
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Религия
 
23:20 15.04.2025 (обновлено: 23:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/upts-2011474395.html
В УПЦ рассказали об "инвентаризации" мощей святых в Киево-Печерской лавре
В УПЦ рассказали об "инвентаризации" мощей святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.04.2025
В УПЦ рассказали об "инвентаризации" мощей святых в Киево-Печерской лавре
Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) в разговоре с РИА Новости допустил, что представители украинских... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:20:00+03:00
2025-04-15T23:21:00+03:00
религия
украина
киев
россия
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) в разговоре с РИА Новости допустил, что представители украинских властей, ранее запустившие "инвентаризацию" мощей святых в Киево-Печерской лавре, проводят ее по ночам. "Говорят, что всё закрыли и никого не пускают, и ничего не известно. Только ночью есть какие-то движения (в лавре – ред.)", – сказал епископ, отвечая на вопрос об известиях о развитии событий в Киево-Печерской лавре, сославшись на собственные источники. Он допустил, что представители властей проводят "инвентаризацию" в заблокированных Ближних и Дальних пещерах лавры именно по ночам, "как тати и разбойники". Сотрудники украинской полиции и минкультуры страны с болгаркой начали захват Ближних пещер лавры 28 марта, проникнув в закрытое помещение монастыря. На входе в ближние пещеры были поменяны замки, члены комиссии при министерстве культуры с полицейскими проникли также в дальние пещеры лавры и срезали замки там. Монахов и верующих фактически лишили доступа к святыням и сведений о них. Созданная киевским режимом комиссия по "проверке останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, должна работать в захваченных пещерах до 30 мая. Ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявивший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008552822.html
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010344363.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В УПЦ рассказали об "инвентаризации" мощей святых в Киево-Печерской лавре

Епископ УПЦ Макаровский: власти Украины проводят инвентаризацию мощей по ночам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) в разговоре с РИА Новости допустил, что представители украинских властей, ранее запустившие "инвентаризацию" мощей святых в Киево-Печерской лавре, проводят ее по ночам.
"Говорят, что всё закрыли и никого не пускают, и ничего не известно. Только ночью есть какие-то движения (в лавре – ред.)", – сказал епископ, отвечая на вопрос об известиях о развитии событий в Киево-Печерской лавре, сославшись на собственные источники.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами
1 апреля, 07:46
Он допустил, что представители властей проводят "инвентаризацию" в заблокированных Ближних и Дальних пещерах лавры именно по ночам, "как тати и разбойники".
Сотрудники украинской полиции и минкультуры страны с болгаркой начали захват Ближних пещер лавры 28 марта, проникнув в закрытое помещение монастыря. На входе в ближние пещеры были поменяны замки, члены комиссии при министерстве культуры с полицейскими проникли также в дальние пещеры лавры и срезали замки там. Монахов и верующих фактически лишили доступа к святыням и сведений о них.
Созданная киевским режимом комиссия по "проверке останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, должна работать в захваченных пещерах до 30 мая. Ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".
Раскольники из ПЦУ захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
9 апреля, 20:43
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявивший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры
28 марта, 13:24
 
РелигияУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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