https://ria.ru/20250415/ukraina-2011473367.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:12:00+03:00
2025-04-15T23:12:00+03:00
2025-04-15T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской области сигнал воздушной тревоги начал звучать в 23.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу