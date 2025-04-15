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Депутат Рады выступил против продления военного положения на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
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17:57 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011416268.html
Депутат Рады выступил против продления военного положения на Украине
Депутат Рады выступил против продления военного положения на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Депутат Рады выступил против продления военного положения на Украине
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не поддержит продление сроков военного положения... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:57:00+03:00
2025-04-15T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не поддержит продление сроков военного положения из-за продолжающейся силовой мобилизации на Украине и отсутствия сроков демобилизации для военнослужащих. Ранее вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. "Завтра я буду голосовать против продолжения мобилизации и военного положения. На это есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет…. Вторая – ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Они до сих пор существует. До сих пор продолжают бусификацию (силовую мобилизацию – ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, к людям представители военкоматов относятся к военнообязанным как к животным, а эффективность такой мобилизации отрицательная. "Количество случаев самовольного оставления части - максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продолжению военного положения я буду голосовать против", - сообщил Гончаренко*. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003972630.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады выступил против продления военного положения на Украине

Депутат Гончаренко заявил, что не поддержит продление военного положения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не поддержит продление сроков военного положения из-за продолжающейся силовой мобилизации на Украине и отсутствия сроков демобилизации для военнослужащих.
Ранее вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней.
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"Завтра я буду голосовать против продолжения мобилизации и военного положения. На это есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет…. Вторая – ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Они до сих пор существует. До сих пор продолжают бусификацию (силовую мобилизацию – ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, к людям представители военкоматов относятся к военнообязанным как к животным, а эффективность такой мобилизации отрицательная.
"Количество случаев самовольного оставления части - максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продолжению военного положения я буду голосовать против", - сообщил Гончаренко*.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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