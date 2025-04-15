https://ria.ru/20250415/ukraina-2011317872.html
На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца
На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца - РИА Новости, 15.04.2025
На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца
Срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:18:00+03:00
2025-04-15T11:18:00+03:00
2025-04-15T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000712537_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_828a07a3c554d4afa11368c0d217f47a.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных, сообщает генеральный штаб ВСУ. "В ВСУ разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки… Начиная с 1 мая военнослужащие будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток); снижение уровня физических нагрузок; формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. Там добавили, что изменения коснутся военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны. "Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит подготовку повторно. Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии", - добавили в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html
https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000712537_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42b20fdd3d55be1f4c5480ce9335cf29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца
Киев сократил срок военной подготовки для ограниченно годных до одного месяца
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных, сообщает генеральный штаб ВСУ.
"В ВСУ
разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки… Начиная с 1 мая военнослужащие будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток); снижение уровня физических нагрузок; формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Там добавили, что изменения коснутся военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
"Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит подготовку повторно. Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии", - добавили в ведомстве.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.