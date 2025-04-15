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Советник Орбана рассказал, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 15.04.2025
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00:42 15.04.2025 (обновлено: 05:51 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011268419.html
Советник Орбана рассказал, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС
Советник Орбана рассказал, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 15.04.2025
Советник Орбана рассказал, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет ЕС на 2025 год, заявил политический директор... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:42:00+03:00
2025-04-15T05:51:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет ЕС на 2025 год, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. "План вступления Украины в Евросоюз наложит на нас непосильное бремя не только в политическом, но и в экономическом плане. По расчетам Венгерского института иностранных дел, интеграция Украины в Евросоюз обойдется ЕС в общей сложности в 2,5 тысячи миллиардов евро, что более чем в 12 раз превышает бюджет ЕС на 2025 год", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Советник отметил, что "по самым скромным подсчетам, восстановление Украины обойдется в 500 миллиардов долларов, тогда как украинцы называют сумму в триллион в год", а функционирование украинского государства стоит 100 миллиардов в год, при этом власти США уже заявили, что больше не хотят участвовать в этом участвовать. Орбан также подчеркнул, что в случае вступления Украины в ЕС 25% сельскохозяйственных фондов ЕС будут направлены на Украину, таким образом, поддержки лишатся венгерские фермеры."В соответствии с документом ЕС, со вступлением Украины нынешние страны-чистые бенефициары, включая Венгрию, вероятно, станут чистыми донорами. Другими словами, мы не получим, а заплатим — не только за функционирование Украины, но и за ее развитие", — отметил советник венгерского премьера. По его словам, прием ЕС страны "с такой нестабильной государственностью, неопределенной социальной и экономической ситуацией" сделало бы невозможным решение всех других задач, стоящих перед ЕС, и серьезно ослабило бы стратегические позиции Венгрии.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250414/es-2011165703.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз, facebook
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Facebook
Советник Орбана рассказал, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС

Советник Орбан: вступление Украины в ЕС будет стоить 2,5 триллиона евро

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет ЕС на 2025 год, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"План вступления Украины в Евросоюз наложит на нас непосильное бремя не только в политическом, но и в экономическом плане. По расчетам Венгерского института иностранных дел, интеграция Украины в Евросоюз обойдется ЕС в общей сложности в 2,5 тысячи миллиардов евро, что более чем в 12 раз превышает бюджет ЕС на 2025 год", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
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Советник отметил, что "по самым скромным подсчетам, восстановление Украины обойдется в 500 миллиардов долларов, тогда как украинцы называют сумму в триллион в год", а функционирование украинского государства стоит 100 миллиардов в год, при этом власти США уже заявили, что больше не хотят участвовать в этом участвовать.
Орбан также подчеркнул, что в случае вступления Украины в ЕС 25% сельскохозяйственных фондов ЕС будут направлены на Украину, таким образом, поддержки лишатся венгерские фермеры.
"В соответствии с документом ЕС, со вступлением Украины нынешние страны-чистые бенефициары, включая Венгрию, вероятно, станут чистыми донорами. Другими словами, мы не получим, а заплатим — не только за функционирование Украины, но и за ее развитие", — отметил советник венгерского премьера.
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По его словам, прием ЕС страны "с такой нестабильной государственностью, неопределенной социальной и экономической ситуацией" сделало бы невозможным решение всех других задач, стоящих перед ЕС, и серьезно ослабило бы стратегические позиции Венгрии.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты будут рассылать по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?", на который можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса 20 июня его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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