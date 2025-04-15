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СМИ: Украина пригласила лидеров Европы посетить Киев 9 мая - РИА Новости, 15.04.2025
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00:38 15.04.2025 (обновлено: 05:48 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011268253.html
СМИ: Украина пригласила лидеров Европы посетить Киев 9 мая
СМИ: Украина пригласила лидеров Европы посетить Киев 9 мая - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ: Украина пригласила лидеров Европы посетить Киев 9 мая
Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:38:00+03:00
2025-04-15T05:48:00+03:00
украина
россия
киев
андрей сибига
эммануэль макрон
владимир зеленский
politico
евросоюз
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. Владимир Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы."Украинские... (Власти — Прим. ред.) пригласили высокопоставленных европейских официальных лиц 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день... Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге, призывая их "показать наше единство"... Зеленский отдельно хотел бы принять 9 мая лидеров из "коалиции желающих", — пишет издание со ссылкой на слова Сибиги. По словам двух европейских дипломатов, обсуждается приезд глав государств, участвующих в "коалиции желающих", в том числе вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, хотя где именно будет проходить встреча, Сибига не уточнял.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля заявлял, что в ЕС, рассуждая о размещении "миротворцев" на Украине, хотят тем самым защищать киевский нацистский режим, а не сохранить мир. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, существует риск прямого столкновения.
https://ria.ru/20250414/rada-2011252049.html
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
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украина, россия, киев, андрей сибига, эммануэль макрон, владимир зеленский, politico, евросоюз
Украина, Россия, Киев, Андрей Сибига, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Politico, Евросоюз
СМИ: Украина пригласила лидеров Европы посетить Киев 9 мая

Politico: Украина пригласила лидеров ЕС на 9 мая, чтобы отвлечь внимание от РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.
Владимир Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине
Вчера, 21:41
"Украинские... (Власти — Прим. ред.) пригласили высокопоставленных европейских официальных лиц 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день... Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге, призывая их "показать наше единство"... Зеленский отдельно хотел бы принять 9 мая лидеров из "коалиции желающих", — пишет издание со ссылкой на слова Сибиги.
По словам двух европейских дипломатов, обсуждается приезд глав государств, участвующих в "коалиции желающих", в том числе вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, хотя где именно будет проходить встреча, Сибига не уточнял.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля заявлял, что в ЕС, рассуждая о размещении "миротворцев" на Украине, хотят тем самым защищать киевский нацистский режим, а не сохранить мир. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, существует риск прямого столкновения.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
Вчера, 16:01
 
УкраинаРоссияКиевАндрей СибигаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийPoliticoЕвросоюз
 
 
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