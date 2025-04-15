Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России
Уиткофф: новые формы партнерства США и России возможны через коммерцию
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество, об этом он сказал в интервью Fox News.
Спецпосланник также заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".
По его словам, данный процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
В начале апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина встретился в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Ранее в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.