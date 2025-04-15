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Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России - РИА Новости, 15.04.2025
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05:03 15.04.2025 (обновлено: 05:12 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278652.html
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России - РИА Новости, 15.04.2025
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество, об этом он... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:03:00+03:00
2025-04-15T05:12:00+03:00
в мире
сша
москва
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество, об этом он сказал в интервью Fox News. "Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности", — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о деталях переговоров по украинскому урегулированию.Спецпосланник также заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, данный процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.В начале апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина встретился в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.Президент Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Ранее в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html
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в мире, сша, москва, стив уиткофф
В мире, США, Москва, Стив Уиткофф
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России

Уиткофф: новые формы партнерства США и России возможны через коммерцию

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество, об этом он сказал в интервью Fox News.
«
"Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности", — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о деталях переговоров по украинскому урегулированию.
Спецпосланник также заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".
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По его словам, данный процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
В начале апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина встретился в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Ранее в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"
04:53
 
В миреСШАМоскваСтив Уиткофф
 
 
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