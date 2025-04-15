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Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного" - РИА Новости, 15.04.2025
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04:53 15.04.2025 (обновлено: 04:58 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного" - РИА Новости, 15.04.2025
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира."Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.По его словам, украинское урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
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в мире, украина, сша, стив уиткофф, нато
В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, НАТО
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"

Уиткофф: переговоры по Украине дошли до грани чего-то важного

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира.
"Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.
По его словам, украинское урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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В миреУкраинаСШАСтив УиткоффНАТО
 
 
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