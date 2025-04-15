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Гимназия в Уфе проверит скандал вокруг родительского чата
Гимназия в Уфе проверит скандал вокруг родительского чата - РИА Новости, 15.04.2025
Гимназия в Уфе проверит скандал вокруг родительского чата
Руководство гимназии в Уфе разбирается в ситуации с деятельностью родительского чата, в котором могло быть устроено голосование об исключении ученика из класса. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:28:00+03:00
2025-04-15T22:28:00+03:00
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Руководство гимназии в Уфе разбирается в ситуации с деятельностью родительского чата, в котором могло быть устроено голосование об исключении ученика из класса. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Октябрьском районе Уфы родители школьников устроили голосование в мессенджере, чтобы понять, исключать ли ученика из класса. Обсуждаемый мальчик якобы отличался активным и агрессивным поведением и имел проблемы с одноклассниками. "В пятницу 11 апреля на перемене произошел конфликт между двумя учащимися. После этого в родительском чате класса родители стали обсуждать случившееся. Так как сотрудники школы не состоят в этом чате, вовремя вмешаться в конфликт не смогли. Директор приглашал на беседу обе семьи. Конфликт был урегулирован. На 16 апреля запланировано родительское собрание по урегулированию создавшейся ситуации", - рассказали РИА Новости в мэрии со ссылкой на руководство гимназии №84.
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уфа, россия, происшествия
Уфа, Россия, Происшествия
Гимназия в Уфе проверит скандал вокруг родительского чата
Гимназия в Уфе проверит ситуацию с голосованием об исключении ученика из класса