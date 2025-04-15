https://ria.ru/20250415/udary-2011284290.html

Мирошник заявил об участившихся ударах ВСУ по объектам России

Мирошник заявил об участившихся ударах ВСУ по объектам России - РИА Новости, 15.04.2025

Мирошник заявил об участившихся ударах ВСУ по объектам России

Украина из-за стремления как можно быстрее использовать вооружение США, доступ к которому может быть заблокирован, участили удары американскими снарядами РСЗО... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:07:00+03:00

2025-04-15T07:07:00+03:00

2025-04-15T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украина из-за стремления как можно быстрее использовать вооружение США, доступ к которому может быть заблокирован, участили удары американскими снарядами РСЗО HIMARS по российским гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Значительно участились случаи нанесения ударов по гражданским объектам с использованием американской системы РСЗО HIMARS, возможно, из-за стремления как можно быстрее использовать американское вооружение, доступ к управлению которым может быть заблокирован из США", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он добавил, что с 7 по 13 апреля от ударов украинских формирований пострадали 10 детей, двое из которых погибли. Посол подчеркнул, что на прошедшей неделе интенсивность обстрелов ВСУ по гражданским сооружениям сохраняла высокий уровень, в среднем в сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. По данным Мирошника, наибольшее число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей зафиксировано в ДНР, Белгородской и Херсонской областях и ЛНР. "В Херсонской области наибольшее число пострадавших от обстрелов ВСУ мирных жителей зафиксировано в населенных пунктах Голая Пристань, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка", - уточнил он. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 85 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе два несовершеннолетних", - рассказал посол, отметив, что всего по гражданским целям на территориях РФ боевики выпустили не менее 2050 боеприпасов. Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства.

https://ria.ru/20250405/miroshnik-2009497993.html

https://ria.ru/20250402/ukraina-2008926051.html

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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины