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Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким - РИА Новости, 15.04.2025
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09:45 15.04.2025 (обновлено: 12:04 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/udar-2011300285.html
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким - РИА Новости, 15.04.2025
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночной удар беспилотников по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:45:00+03:00
2025-04-15T12:04:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночной удар беспилотников по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов.Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников."Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало 9 человек, 6 из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась", - сказал Хинштейн в видеообращении.Он отметил, что при ударе повреждены двадцать четыре многоквартирных дома."Пострадало 24 МКД, 3 из них достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов", — сообщил Хинштейн.Врио губернатора добавил, что всех пострадавших после ночной атаки ВСУ по Курску обеспечат помощью и необходимыми выплатами."На время все люди будут размещены в ПВР, еще ночью всех эвакуировали, все люди обеспечены питанием, помощью. ... Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
https://ria.ru/20250415/dron-2011288387.html
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происшествия, курск, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Вооруженные силы Украины
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким

Хинштейн: при ударе беспилотников по Курску повреждены 24 многоквартирных дома

© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночной удар беспилотников по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
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"Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало 9 человек, 6 из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась", - сказал Хинштейн в видеообращении.
Он отметил, что при ударе повреждены двадцать четыре многоквартирных дома.
"Пострадало 24 МКД, 3 из них достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов", — сообщил Хинштейн.
Врио губернатора добавил, что всех пострадавших после ночной атаки ВСУ по Курску обеспечат помощью и необходимыми выплатами.
"На время все люди будут размещены в ПВР, еще ночью всех эвакуировали, все люди обеспечены питанием, помощью. ... Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы", - сообщил Хинштейн.
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