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Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки - РИА Новости, 15.04.2025
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18:40 15.04.2025 (обновлено: 18:49 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011429122.html
Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки
Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки - РИА Новости, 15.04.2025
Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки
Псковский областной суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:40:00+03:00
2025-04-15T18:49:00+03:00
происшествия
порховский район
россия
псковская область
псковский областной суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов области. По данным пресс-службы, 25-летний житель Порховского района обвинялся по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней) и пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием). "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении. В марте 2024 года СУСК по Псковской области сообщало, что жителю Порховского района предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пропавшей 1 января. Ее тело нашли в феврале в окрестностях деревни Полоное Порховского района, где она жила. По версии следствия, после того, как мужчина, который был пьян, встретил знакомую девочку, он пошел вместе с ней в заброшенное здание, где изнасиловал и задушил ребенка.
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порховский район
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происшествия, порховский район, россия, псковская область, псковский областной суд
Происшествия, Порховский район, Россия, Псковская область, Псковский областной суд
Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки

Жителя Псковской области осудили на 24 года за изнасилование и убийство девочки

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов области.
По данным пресс-службы, 25-летний житель Порховского района обвинялся по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней) и пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием).
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении.
В марте 2024 года СУСК по Псковской области сообщало, что жителю Порховского района предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пропавшей 1 января. Ее тело нашли в феврале в окрестностях деревни Полоное Порховского района, где она жила. По версии следствия, после того, как мужчина, который был пьян, встретил знакомую девочку, он пошел вместе с ней в заброшенное здание, где изнасиловал и задушил ребенка.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку
30 января, 22:11
 
ПроисшествияПорховский районРоссияПсковская областьПсковский областной суд
 
 
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