https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011429122.html

Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки

Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки - РИА Новости, 15.04.2025

Житель Псковской области получил 24 года колонии за убийство девочки

Псковский областной суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:40:00+03:00

2025-04-15T18:40:00+03:00

2025-04-15T18:49:00+03:00

происшествия

порховский район

россия

псковская область

псковский областной суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов области. По данным пресс-службы, 25-летний житель Порховского района обвинялся по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней) и пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием). "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении. В марте 2024 года СУСК по Псковской области сообщало, что жителю Порховского района предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пропавшей 1 января. Ее тело нашли в феврале в окрестностях деревни Полоное Порховского района, где она жила. По версии следствия, после того, как мужчина, который был пьян, встретил знакомую девочку, он пошел вместе с ней в заброшенное здание, где изнасиловал и задушил ребенка.

https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html

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