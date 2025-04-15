https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011379521.html

Суд в Смоленской области начал рассматривать дело об убийстве пасынка

Суд в Смоленской области начал рассматривать дело об убийстве пасынка - РИА Новости, 15.04.2025

Суд в Смоленской области начал рассматривать дело об убийстве пасынка

Суд в Смоленской области начал рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего 14-летнего пасынка и сокрытии его тела в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:38:00+03:00

2025-04-15T15:38:00+03:00

2025-04-15T15:38:00+03:00

происшествия

рославльский район

россия

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Суд в Смоленской области начал рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего 14-летнего пасынка и сокрытии его тела в реке, сообщает прокуратура региона. "В Рославльском городском суде начался судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, прокуратуры и источника РИА Новости, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика был задержан и заключен под стражу его отчим. Установлено, что в порыве ссоры пьяный отчим несколько раз ударил подростка по голове и оставил лежать без сознания на диване, а утром обнаружил его мертвым и скинул тело в реку Десну. Шестого февраля этого года тело мальчика нашли в реке. Позже уголовное дело об укрывательстве преступления было возбуждено в отношении матери ребенка. По данным СУСК, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына, зная о его убийстве.

https://ria.ru/20250415/yaroslavskaya-2011358919.html

https://ria.ru/20250415/sk-2011352030.html

рославльский район

россия

смоленская область

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происшествия, рославльский район, россия, смоленская область