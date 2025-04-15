https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011375750.html

Жительнице из Канска, обвиняемой в убийстве детей, грозит до 20 лет колонии

Жительнице из Канска, обвиняемой в убийстве детей, грозит до 20 лет колонии - РИА Новости, 15.04.2025

Жительнице из Канска, обвиняемой в убийстве детей, грозит до 20 лет колонии

Жительнице красноярского Канска, обвиняемой в убийстве трех своих детей, грозит до 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:27:00+03:00

2025-04-15T15:27:00+03:00

2025-04-15T17:09:00+03:00

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Жительнице красноярского Канска, обвиняемой в убийстве трех своих детей, грозит до 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК. "Максимальный срок, который грозит матери, – 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное", - сказал собеседник агентства. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (п.п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край