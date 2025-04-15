https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html

Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет, заявил адвокат

Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет, заявил адвокат - РИА Новости, 15.04.2025

Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет, заявил адвокат

Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет колонии, сообщил РИА Новости выступающий в роли эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:15:00+03:00

2025-04-15T12:15:00+03:00

2025-04-15T16:35:00+03:00

происшествия

россия

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Школьнице, подозреваемой в убийстве отца, грозит до 10 лет колонии, сообщил РИА Новости выступающий в роли эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Тело мужчины нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщил ранее московский главк СК РФ. Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда младшая дочь взяла нож и напала на отца. "По статье "Убийство" возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Но в случае обвинительного приговора суд не может назначить несовершеннолетней более 10 лет", - сказал Аграновский. Он отметил, что по таким делам, как правило, обвиняемого заключают под стражу. Затем следствие назначает судебно-психиатрическую экспертизу и выясняет мотивы и все обстоятельства произошедшего. В некоторых случаях, если поведение потерпевшего способствовало совершению преступления, мера пресечения может быть смягчена, добавил адвокат.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011333755.html

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происшествия, россия, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы