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Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей - РИА Новости, 15.04.2025
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей
Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:07:00+03:00
2025-04-15T12:07:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
москва
происшествия
убийство мужчины на юге москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит."По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчина также был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, убийство мужчины на юге москвы
Москва, Происшествия, Убийство мужчины на юге Москвы
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал и унижал дочерей