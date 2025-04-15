Рейтинг@Mail.ru
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 15.04.2025 (обновлено: 14:32 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011333755.html
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей - РИА Новости, 15.04.2025
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей
Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:07:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
москва
происшествия
убийство мужчины на юге москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011334974_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_d7f080a1cbf2dd13f803c9df66cdcfef.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит."По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчина также был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011334974_301:0:1200:674_1920x0_80_0_0_c8557dc0ba56f328545a93467d5c9085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, убийство мужчины на юге москвы
Москва, Происшествия, Убийство мужчины на юге Москвы
Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей

Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал и унижал дочерей

© Столичный СК/TelegramСотрудник СК России на месте убийства мужчины в юго-западе Москвы. 15 апреля 2025
Сотрудник СК России на месте убийства мужчины в юго-западе Москвы. 15 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК России на месте убийства мужчины в юго-западе Москвы. 15 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит.
"По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина также был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства
Вчера, 04:47
 
МоскваПроисшествияУбийство мужчины на юге Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала