https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011333755.html

Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей

Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей - РИА Новости, 15.04.2025

Убитый в Москве мужчина, по предварительным данным, избивал дочерей

Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:07:00+03:00

2025-04-15T12:07:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

москва

происшествия

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Убитый на юго-западе Москве дочерью-подростком мужчина, по предварительным данным, регулярно избивал и унижал дочерей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. Позднее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что подозреваемая в убийстве отца заступилась за старшую сестру, на которую мужчина хотел оформить кредит."По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчина также был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.

https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, убийство мужчины на юге москвы