https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html

В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца

В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца

В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:34:00+03:00

2025-04-15T09:34:00+03:00

2025-04-15T14:33:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского главка СК."Пятнадцатого апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь", — сказали в ведомстве.Как рассказала представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова, девочка заступилась за 20-летнюю старшую сестру, на которую отец напал с ножом."В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону (старшей. — Прим. ред.) дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия", — сказала она.Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.Из-за инцидента возбудили уголовное дело, следователи допрашивают дочерей убитого. При этом семья не состояла на учете.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы