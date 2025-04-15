В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца
На юго-западе Москвы нашли тело мужчины, в убийстве подозревают его дочь
© Фото : ГСУ СК России по Москве 15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского главка СК.
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"Пятнадцатого апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь", — сказали в ведомстве.
Как рассказала представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова, девочка заступилась за 20-летнюю старшую сестру, на которую отец напал с ножом.
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"В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону (старшей. — Прим. ред.) дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия", — сказала она.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.
По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело, следователи допрашивают дочерей убитого. При этом семья не состояла на учете.