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В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца - РИА Новости, 15.04.2025
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09:34 15.04.2025 (обновлено: 14:33 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца
В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:34:00+03:00
2025-04-15T14:33:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юге москвы
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского главка СК.&quot;Пятнадцатого апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь&quot;, — сказали в ведомстве.Как рассказала представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова, девочка заступилась за 20-летнюю старшую сестру, на которую отец напал с ножом."В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону (старшей. — Прим. ред.) дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия", — сказала она.Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.Из-за инцидента возбудили уголовное дело, следователи допрашивают дочерей убитого. При этом семья не состояла на учете.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
В Москве 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве отца

На юго-западе Москвы нашли тело мужчины, в убийстве подозревают его дочь

© Фото : ГСУ СК России по Москве 15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Москве
15 апреля 2025 года в квартире жилого дома в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В квартире в столичном районе Южное Бутово нашли тело мужчины, по предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе московского главка СК.
«

"Пятнадцатого апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь", — сказали в ведомстве.

Как рассказала представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова, девочка заступилась за 20-летнюю старшую сестру, на которую отец напал с ножом.
«
"В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону (старшей. — Прим. ред.) дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия", — сказала она.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.
По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело, следователи допрашивают дочерей убитого. При этом семья не состояла на учете.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юге Москвы
 
 
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