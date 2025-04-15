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Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации" - РИА Новости, 15.04.2025
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14:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tusk-2011367592.html
Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации"
Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации" - РИА Новости, 15.04.2025
Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации"
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации" и начале эры "экономического национализма". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:48:00+03:00
2025-04-15T14:48:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации" и начале эры "экономического национализма". "Сегодня Польша, Европа и весь мир оказались в ситуации, где надо уметь громко и четко сказать, что выживут, выиграют, достигнут успеха для своего государства, для своей фирмы, для своей семьи, для своих граждан те, кто делают правильные выводы из того, что делается вокруг нас. Это подходящий момент, чтобы ясно и решительно сказать, что эра наивной глобализации заканчивается", - сказал Туск, выступая на форуме новых технологий в Варшаве. Он пообещал, что Польша, конкурируя на мировых рынках, больше не будет "наивным партнером". "Нужно громко и ясно сказать, что если мы хотим достигать экономических успехов, если мы хотим строить безопасное государство, то мы должны себе и другим громко и ясно сказать, что Польша в этом все более суровом соревновании эгоистов на мировых рынках не будет наивным партнером, что польские фирмы не будут стоять на невыгодной позиции в конкуренции с международными гигантами", - сказал премьер. При этом он заявил, что не возражает против термина "экономический национализм" в отношении предлагаемого экономического подхода. "Время на восстановление национальной экономики, время на реполонизацию польской экономики, рынка, капитала. Капитал имеет национальность, экономика имеет национальность. Менеджер компании, управляемой государством, имеет национальность. Наши интересы имеют бело-красные цвета (цвета флага Польши – ред.). Кто-то назовет это экономическим национализмом? Пожалуйста. У меня нет с этим проблем", - сказал Туск.
https://ria.ru/20250310/tusk-2004039630.html
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цены на нефть, польша, европа, варшава, дональд туск
Цены на нефть, Польша, Европа, Варшава, Дональд Туск
Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации"

Туск: на смену наивной глобализации придет экономический национализм

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры "наивной глобализации" и начале эры "экономического национализма".
"Сегодня Польша, Европа и весь мир оказались в ситуации, где надо уметь громко и четко сказать, что выживут, выиграют, достигнут успеха для своего государства, для своей фирмы, для своей семьи, для своих граждан те, кто делают правильные выводы из того, что делается вокруг нас. Это подходящий момент, чтобы ясно и решительно сказать, что эра наивной глобализации заканчивается", - сказал Туск, выступая на форуме новых технологий в Варшаве.
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Он пообещал, что Польша, конкурируя на мировых рынках, больше не будет "наивным партнером".
"Нужно громко и ясно сказать, что если мы хотим достигать экономических успехов, если мы хотим строить безопасное государство, то мы должны себе и другим громко и ясно сказать, что Польша в этом все более суровом соревновании эгоистов на мировых рынках не будет наивным партнером, что польские фирмы не будут стоять на невыгодной позиции в конкуренции с международными гигантами", - сказал премьер.
При этом он заявил, что не возражает против термина "экономический национализм" в отношении предлагаемого экономического подхода.
"Время на восстановление национальной экономики, время на реполонизацию польской экономики, рынка, капитала. Капитал имеет национальность, экономика имеет национальность. Менеджер компании, управляемой государством, имеет национальность. Наши интересы имеют бело-красные цвета (цвета флага Польши – ред.). Кто-то назовет это экономическим национализмом? Пожалуйста. У меня нет с этим проблем", - сказал Туск.
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