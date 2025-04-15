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ЦБ впервые с начала года отозвал лицензию у банка - РИА Новости, 15.04.2025
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08:36 15.04.2025 (обновлено: 18:05 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tsb-2011288498.html
ЦБ впервые с начала года отозвал лицензию у банка
ЦБ впервые с начала года отозвал лицензию у банка - РИА Новости, 15.04.2025
ЦБ впервые с начала года отозвал лицензию у банка
Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года — у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано шесть лицензий на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:36:00+03:00
2025-04-15T18:05:00+03:00
экономика
уфа
россия
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
киви банк
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года — у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций, выяснило РИА Новости. Промтрансбанк зарегистрирован в Уфе. По величине активов он занимал 177-е место в банковской системе России, уточняется на сайте ЦБ. Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам Промтрансбанка не позднее 29 апреля, по предварительной оценке, их объем составит 5,64 миллиарда рублей. ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, из-за чего Банк России в последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводя ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 2024-м году Банк России отозвал шесть лицензий на осуществление банковских операций: у Киви-банка, банков "Гефест", "Стрела", БКФ, "Гарант-Инвест", а также у Автоградбанка.
https://ria.ru/20241226/litsenziya-1991367157.html
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экономика, уфа, россия, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, киви банк
Экономика, Уфа, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов, КИВИ банк
ЦБ впервые с начала года отозвал лицензию у банка

ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банк России отозвал первую лицензию у банка с начала текущего года — у Промтрансбанка, ранее за 2024 год всего регулятором было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций, выяснило РИА Новости.
Промтрансбанк зарегистрирован в Уфе. По величине активов он занимал 177-е место в банковской системе России, уточняется на сайте ЦБ.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
26 декабря 2024, 08:56
Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам Промтрансбанка не позднее 29 апреля, по предварительной оценке, их объем составит 5,64 миллиарда рублей.
ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, из-за чего Банк России в последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводя ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В 2024-м году Банк России отозвал шесть лицензий на осуществление банковских операций: у Киви-банка, банков "Гефест", "Стрела", БКФ, "Гарант-Инвест", а также у Автоградбанка.
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В России сократится число действующих банков
25 февраля, 08:26
 
ЭкономикаУфаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовКИВИ банк
 
 
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